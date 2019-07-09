Зайдль: ограничение бюджетов — единственный путь борьбы с ведущими командами

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль признался, что связывает большие надежды с ограничением бюджетов команд Формулы-1, которое вступит в силу в 2021 году. В последний раз пилоты «Макларена» выигрывали Гран-при в 2012 году. С 2021 года в Формуле-1 будет действовать ограничение бюджета команд в размере $ 175 млн.

«Очевидно, что наша команда не добивается нужных результатов, учитывая инфраструктурные и бюджетные возможности, наличие технологий. Мы должны достигать большего. Я не являюсь сторонником поиска оправданий. Наша первостепенная задача — реализовать потенциал.

Следующий шаг — работа в условиях правил 2021 года. Надеюсь, что изменение регламента поможет. Но очевидно одно, если мы хотим создать конкуренцию, нужно более ровное игровое поле. Для такой команды, как наша, ограничение бюджетов — единственный путь, чтобы бороться с большой тройкой команд», — приводит слова Зайдля Autosport.