«Уильямс» в Сильверстоуне украсит болид поздравлениями в адрес владельца

«Уильямс» разместит на Гран-при Великобритании на своих болидах поздравления в адрес сэра Фрэнка Уильямса — владельца команды. Акция приурочена к 50-летию владения командой, сообщает пресс-служба «Уильямса».

Гран-при Великобритании имеет особое значение для «Уильямса». Здесь команда впервые выиграла гонку Формулы-1, случилось это в 1979 году.

Как сообщает пресс-служба, сэр Фрэнк Уильямс посетит гонку. Он прикован к инвалидному креслу уже более 30 лет. В 1986 году во Франции он попал в ДТП, которое сделало его инвалидом.

Британский пилот «Уильямса» Джордж Расселл впервые будет пилотировать болид Формулы-1 на домашней трассе, поэтому гонка будет особенной и для дебютанта «Королевских гонок».