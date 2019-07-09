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«Уильямс» в Сильверстоуне украсит болид поздравлениями в адрес владельца

«Уильямс» в Сильверстоуне украсит болид поздравлениями в адрес владельца
Авто / Формула-1 0

«Уильямс» разместит на Гран-при Великобритании на своих болидах поздравления в адрес сэра Фрэнка Уильямса — владельца команды. Акция приурочена к 50-летию владения командой, сообщает пресс-служба «Уильямса».

Гран-при Великобритании имеет особое значение для «Уильямса». Здесь команда впервые выиграла гонку Формулы-1, случилось это в 1979 году.

Как сообщает пресс-служба, сэр Фрэнк Уильямс посетит гонку. Он прикован к инвалидному креслу уже более 30 лет. В 1986 году во Франции он попал в ДТП, которое сделало его инвалидом.

Британский пилот «Уильямса» Джордж Расселл впервые будет пилотировать болид Формулы-1 на домашней трассе, поэтому гонка будет особенной и для дебютанта «Королевских гонок».

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