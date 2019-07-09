Норрис: будет жаль потерять безумный этап в Сильверстоуне

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мнением о возможном уходе из календаря Формулы-1 этапа в Сильверстоуне. По его словам, потерять этот «безумный» этап будет очень жаль.
«Будет жаль, если гонки в Сильверстоуне больше не будет. Уверен, в этом году атмосфера на этапе будет другой. „Сильверстоун“ — отличная трасса, уверен, что для большинства пилотов это любимый трек или по крайней мере входит в топ-5 любимых.
В целом многие люди любят её, и будет жаль потерять такую безумную трассу. Квалификационный круг по-настоящему особенный. Надеюсь, что гонка всё же останется в календаре. Также хочу сказать, что первая домашняя гонка будет значить для меня очень много. Ранее я выступал здесь в младших сериях, но Формула-1 — совсем другое дело», — сказал Норрис.
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