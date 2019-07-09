Каргинов: километров 40 глотали пыль за «МАЗом»

Пилот команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов поделился впечатлениями от третьего этапа Ралли «Шёлковый путь», а также выразил надежду, что на монгольском участке соревнований ему удастся сократить отставание от лидеров.

«Мы километров 40 глотали пыль за «МАЗом», который стартовал сегодня вторым, – это был Вишневский. Минуту стартового интервала мы нагнали уже через 10 километров и далее ехали за ним в хвосте, глотая пыль, и не могли обогнать. Мы не сигналили ему, а просто не могли подобраться к нему настолько близко, чтобы начать подавать сигнал. В зоне ограничения скорости мы сумели подобраться к нему, посигналили, он пропустил.



Трассы стали сухими, извилистыми, хорошими, есть всё – холмы, подбросы, рвы всякие, просматриваемые холмы – те трассы, которые любим мы и наша техника. Как раз такие, где начинает играть роль подвеска, работает физика организма. Темп езды тоже приходит сам по себе день ото дня.



Мы надеемся, что на монгольской части гонки покрытия и характер трасс будут такими же и мы сможем сократить отставание, потому что впереди уже остаётся меньше километров, чем осталось позади. Завтра будет протяжённый спецучасток, и я думаю нужно прямо начинать атаковать с первых километров.



Если завтра будет смешанный старт для грузовиков и внедорожников, то, может, будет попроще. Хотя сегодня мы обогнали несколько внедорожников, хотя не понятно, почему они ехали со скоростью грузовика – оснащение автомобилей позволяет развивать большую скорость, потому что багги всё-таки быстрый автомобиль и трассы подходящие», — приводит слова Каргинова пресс-служба Ралли «Шёлковый путь».