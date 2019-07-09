Норрис и Сайнс продолжат выступать за «Макларен» в 2020 году

Руководство «Макларена» объявило о продлении сотрудничества с пилотами команды Карлосом Сайнсом и Ландо Норрисом, сообщает пресс-служба британской конюшни. Оба спортсмена будут выступать в Уокинге и в 2020 году.

Напомним, нынешний сезон стал первым для Сайнса в «Макларене» и дебютным в Формуле-1 для Норриса в целом. После девяти этапов чемпиона Сайнс занимает седьмое место в общем зачёте, имея в активе 30 баллов. Норрис занимает восьмую позицию, на его счету 22 очка.

«Я рад, что мы анонсируем состав пилотов на 2020 год перед домашней гонкой. И Карлос, и Ландо показали себя как пилоты, которые стали неотъемлемой частью нашего пути к восстановлению. Они сделали серьёзный вклад и придали позитивный импульс команде как на трассе, так и на базе. Они отличные послы бренда „Макларен“, а фанаты их принимают по-настоящему здорово», — сказал глава команды Зак Браун.