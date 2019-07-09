Норрис и Сайнс продолжат выступать за «Макларен» в 2020 году

Руководство «Макларена» объявило о продлении сотрудничества с пилотами команды Карлосом Сайнсом и Ландо Норрисом, сообщает пресс-служба британской конюшни. Оба спортсмена будут выступать в Уокинге и в 2020 году.
Напомним, нынешний сезон стал первым для Сайнса в «Макларене» и дебютным в Формуле-1 для Норриса в целом. После девяти этапов чемпиона Сайнс занимает седьмое место в общем зачёте, имея в активе 30 баллов. Норрис занимает восьмую позицию, на его счету 22 очка.
«Я рад, что мы анонсируем состав пилотов на 2020 год перед домашней гонкой. И Карлос, и Ландо показали себя как пилоты, которые стали неотъемлемой частью нашего пути к восстановлению. Они сделали серьёзный вклад и придали позитивный импульс команде как на трассе, так и на базе. Они отличные послы бренда „Макларен“, а фанаты их принимают по-настоящему здорово», — сказал глава команды Зак Браун.
- 9 июля 2019
-
20:16
-
19:41
-
19:22
-
18:51
-
17:59
-
16:55
-
16:15
-
14:56
-
13:24
-
12:21
-
11:40
-
10:49
-
10:15
-
09:17
-
00:35
- 8 июля 2019
-
22:40
-
22:12
-
21:49
-
20:44
-
19:12
-
18:16
-
17:27
-
15:29
-
15:00
-
14:08
-
13:10
-
12:31
-
11:19
-
10:18
-
09:12
-
01:19
- 7 июля 2019
-
23:50
-
21:58
-
20:42
-
19:32