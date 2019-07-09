Зайдль: выступления Сайнса и Норриса стали ключевыми в прогрессе «Макларена»

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль прокомментировал новость о сохранении пары пилотов в лице Карлоса Сайнса и Ландо Норриса и на следующий сезон. По словам специалиста, именно этот дуэт сыграл ключевую роль в прогрессе команды в нынешнем сезоне.

«Сегодняшние новости показали, что команда продолжает политику преемственности. Выступления Сайнса и Норриса стали ключевыми в прогрессе „Макларена“. Их обратная связь помогла нашим инженерам развить нынешний болид, а также способствовала развитию машины на следующий сезон. Опыт Карлоса играет ключевую роль. Что же касается Ландо, то он быстро адаптируется к требованиям Формулы-1 и прибавляет в уверенности с каждым уик-эндом. Весь „Макларен“ приветствует новости о продлении контракта и мы ждём дальнейшего совместного сотрудничества», — приводит слова Зайдля пресс-служба команды.