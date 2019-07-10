В «Сильверстоуне» убрали одну из зону DRS

Руководство ФИА приняло решение избавиться от третьей зоны DRS на автодроме «Сильверстоун». В ФИА вернулись к прежней конфигурации трассы, отказавшись от варианта, апробированного в минувшем сезоне., сообщает Motorsport. Тогда третья зона располагалась от последнего поворота до зоны торможения перед третьим поворотом. Ожидалось, что это повысит зрелищность гонки.

На деле же она спровоцировала несколько опасных инцидентов. Так на этом отрезке за пределы трассы вылетели пилот «Альфа Ромео» Маркус Эрикссон и гонщик «Хааса» Ромен Грожан. Чемпион мира Льюис Хэмилтон назвал эту зону бессмысленной и опасной.

Отметим, что не совсем понятно, стало ли решение об исключении третьей зоны DRS следствием прошлогодних инцидентов.