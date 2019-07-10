К. Уильямс: если команда попросит меня уйти, сделаю это немедленно

Заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс призналась, что не обращает внимание на критику недоброжелателей. По её словам, для неё важно лишь мнение персонала. Функционер призналась, что она будет готова покинуть свой пост, если того захотят в коллективе.

«Люди, не побывавшие в моей шкуре, очень любят критиковать меня в социальных сетях. Но я знаю, что делаю всё, что в моих силах. Мы пытаемся улучшить нашу машину и мне не стыдно за свою работу, мне не стыдно смотреть в зеркало.

Единственные люди, чьё мнение меня реально заботит — это мой отец и персонал команды. Если однажды 650 человек придут к моему офису и попросят меня уйти, сказав, что я делаю плохую работу, я уйду немедленно. Но пока эти люди не скажут мне, что я действительно плоха в этой работе, со мной всё будет в порядке", — сказала Уильямс в интервью, размещённом на официальном канале Нико Росберга в YouTube.