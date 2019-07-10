Магнуссен: Баттон — беспощадный боец, я многому у него научился

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен рассказал, как потерял место в составе «Макларена» в 2014 году. По его словам, он проиграл конкуренцию более опытному Дженсону Баттону.

«Дженсон и я уже в Спа знали, что «Макларен» подписал Алонсо, поэтому мы знали, что одному из нас придётся уйти. Тогда наша борьба накалилась.

Команда ко мне хорошо относилась, отлично поддерживала меня. Эрик Булье и остальные члены команды помогали мне чувствовать уверенность. Дженсон уже даже приготовил специальный шлем для последней гонки. Он думал, что отчислят его, а я останусь в команде.

Не знаю, почему всё так получилось в итоге. Я думаю, что руководство хотело избавиться от Рона Денниса. Всё, что делал Рон, вызывало недовольство и противодействие руководства.

Баттон — очень приятный, весёлый и харизматичный человек, но он также является беспощадным бойцом, очень умным человеком. С ним нелегко быть напарниками, особенно если ты являешься новичком. Я чувствовал, что быстрее него, но он был более опытен, знал, как использовать это преимущество. Я многому у него научился», — цитирует Магнуссена The Judge 13.