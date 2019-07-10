Магнуссен: Баттон — беспощадный боец, я многому у него научился

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен рассказал, как потерял место в составе «Макларена» в 2014 году. По его словам, он проиграл конкуренцию более опытному Дженсону Баттону.
«Дженсон и я уже в Спа знали, что «Макларен» подписал Алонсо, поэтому мы знали, что одному из нас придётся уйти. Тогда наша борьба накалилась.
Команда ко мне хорошо относилась, отлично поддерживала меня. Эрик Булье и остальные члены команды помогали мне чувствовать уверенность. Дженсон уже даже приготовил специальный шлем для последней гонки. Он думал, что отчислят его, а я останусь в команде.
Не знаю, почему всё так получилось в итоге. Я думаю, что руководство хотело избавиться от Рона Денниса. Всё, что делал Рон, вызывало недовольство и противодействие руководства.
Баттон — очень приятный, весёлый и харизматичный человек, но он также является беспощадным бойцом, очень умным человеком. С ним нелегко быть напарниками, особенно если ты являешься новичком. Я чувствовал, что быстрее него, но он был более опытен, знал, как использовать это преимущество. Я многому у него научился», — цитирует Магнуссена The Judge 13.
- 10 июля 2019
-
10:23
-
09:10
-
01:08
-
00:57
- 9 июля 2019
-
23:53
-
22:53
-
22:20
-
20:16
-
19:41
-
19:22
-
18:51
-
17:59
-
16:55
-
16:15
-
14:56
-
13:24
-
12:21
-
11:40
-
10:49
-
10:15
-
09:17
-
00:35
- 8 июля 2019
-
22:40
-
22:12
-
21:49
-
20:44
-
19:12
-
18:16
-
17:27
-
15:29
-
15:00
-
14:08
-
13:10
-
12:31
-
11:19