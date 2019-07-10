Норрис: совсем не переживал о ситуации с контрактом

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился впечатлениями о продлении контракта с британской командой. По словам гонщика, неразрешённая ситуация с соглашением совсем не довлела над ним и он не терял из-за этого уверенности.
«Лично я не думаю о контрактах слишком много. Здорово, что я остаюсь с „Маклареном“ и на следующий сезон, но это не то, о чём я сильно переживал или на чём я настаивал. Мне не нужна была какая-то дополнительная уверенность, чтобы пилотировать лучше. Я был расслаблен и получал удовольствие. Не задавал себе вопросов о том, буду ли я здесь и в следующем году и совсем не переживал.
Что касается моих выступлений, честно говоря, не ожидал, что они будут такими. Пока всё идёт лучше, чем я предполагал. Пока я доволен тем, как всё развивается. Но мне ещё необходим серьёзный прогресс", — приводит слова Норриса F1i.
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