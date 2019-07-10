Хорнер: Джерри Холлиуэлл — отвратительный водитель

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что его супруга, участница группы Spice Girls Джерри Холлиуэлл (Хорнер), плохо водит машину.

«Джерри — отвратительный водитель. Она находится в своём мире и думает, что все что-то делают не так. Когда она сконцентрирована, она неплохо водит машину. Но проблема заключается в том, что она не может сконцентрироваться», — приводит слова Хорнера Daily Mail.

Джерри и Кристиан поженились в мае 2015 года. До свадьбы пара встречалась около 15 месяцев. В 2017 году у Хорнер и Холлиуэлл родился сын Монтагю.

Как-то участница Spice Girls призналась, что решение выйти за муж за Хорнера было одним из самых тяжёлых и страшных в её жизни.