Хорнер: Джерри Холлиуэлл — отвратительный водитель
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что его супруга, участница группы Spice Girls Джерри Холлиуэлл (Хорнер), плохо водит машину.
«Джерри — отвратительный водитель. Она находится в своём мире и думает, что все что-то делают не так. Когда она сконцентрирована, она неплохо водит машину. Но проблема заключается в том, что она не может сконцентрироваться», — приводит слова Хорнера Daily Mail.
Джерри и Кристиан поженились в мае 2015 года. До свадьбы пара встречалась около 15 месяцев. В 2017 году у Хорнер и Холлиуэлл родился сын Монтагю.
Как-то участница Spice Girls призналась, что решение выйти за муж за Хорнера было одним из самых тяжёлых и страшных в её жизни.
Кристиан Хорнер женился на Джерри Холлиуэлл
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