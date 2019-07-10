Хэмилтона не заботит, что его успехи связывают с болидом, а не с талантом

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что его не беспокоят вопросы признания таланта. Несмотря на тотальное доминирование британца, многие полагают, что его победы обеспечивает в первую очередь первоклассный болид команды.

«Меня это совершенно не заботит. Я не имею в виду ничего негативного. Просто на меня это никак не влияет. У каждого есть право на собственное мнение. И это никак не влияет на мою оценку собственной работы. Я сам знаю, когда я работаю хорошо, а когда — плохо.

Знаю, какой вклад вношу в нашу команду. Знаю, когда не выжимаю из себя всё во время уик-энда. Но, безусловно, я наслаждаюсь вождением.

Для людей, которые следят за нашим спортом, сложно найти ответы на вопросы. Ведь никто не может почувствовать то, что мы чувствуем, находясь за рулём болида Формулы-1. Журналисты и специалисты не могут прочувствовать ситуацию до конца.

Я и сам иногда играю в баскетбол и ощущаю себя Леброном Джеймсом или Стивом Карри. Иногда мы играем с отцом в теннис, я в нём ужасен. Хэмилтоны ужасны в теннисе. Но иногда мне удаётся классно пробить в дальний угол, тогда я чувствую себя Роджером Федерером», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.