Косаченко: Марко подводит Гасли к состоянию Квята, когда с ним расставались

Автоспортивный менеджер Оксана Косаченко считает, что спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко специально оказывает психологическое давление на французского гонщика команды Пьера Гасли.



«Надо сложить воедино всё, что за последние два месяца сказал доктор Хельмут Марко, и дать ему почитать. Там одно заявление противоречит другому. Поэтому всё, что связано с предупреждениями и намеками Марко, я давно пропускаю мимо ушей. Возможно, это такая тактика — сегодня сказать одно, завтра — другое, а в итоге сделать третье. Несколько лет назад то же самое было с Квятом. Говорили, что всё нормально, а на следующий день щёлк — и Даниил за порогом.



Да, у Гасли в этом сезоне не всё получается. Скорее всего, из-за психологического давления. Как со стороны Марко, так и со стороны Макса Ферстаппена и его папы. И когда нам доктор Марко говорит, что сейчас мы видим другого Квята, что психологически Даниил окреп, возникают мысли, что сейчас он подводит Гасли к состоянию россиянина, когда с ним расставались. Он давит, как только может. Хельмут ещё с таким лицом всё это заявляет, что лучше бы он вообще ничего не говорил», — приводит слова Оксаны Косаченко Sportbox.