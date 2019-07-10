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Титульный спонсор расторг контракт с «Хаасом» из-за низких результатов

Титульный спонсор расторг контракт с «Хаасом» из-за низких результатов
Авто / Формула-1 0

Титульный спонсор «Хааса», производитель энергетических напитков Rich Energy, расторг контракт с американской командой. Об этом компания объявила в своём «твиттере». Причиной такого решения стали низкие результаты «Хааса» в последних Гран-при.

«Сегодня Rich Energy расторгла контракт с «Хаасом» из-за низкой производительности. Мы стремимся бороться с «Ред Булл», а проигрыш «Уильямсу» в Австрии — это недопустимый результат. Политика Формулы-1 также мешает нашему бизнесу. Желаем команде всего наилучшего», — гласит заявление Rich Energy в «Твиттере».

«Хаас» после девяти этапов чемпионата занимает девятую строчку, на одно очко отставая от «Торо Россо» и на шесть — от «Альфа Ромео», занимающей шестую строчку в Кубке конструкторов.

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