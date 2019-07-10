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Источник: Окон будет выступать в составе «Мерседеса» в 2020 году

Источник: Окон будет выступать в составе «Мерседеса» в 2020 году
Авто / Формула-1 0

Бывший исполнительный директор команды «Лотус» Мэтью Картер заявил, что в следующем году Эстебан Окон заменит Валттери Боттаса в составе «Мерседеса».

«Эстебан на сто процентов будет выступать в Формуле-1 в следующем году. Мои источники говорят, что он будет выступать за «Мерседес», — цитирует Мэтью Картера Express.

Ранее сообщалось, что Эстебан Окон может вернуться в Формулу-1 в составе «Уильямса», причём в ходе сезона-2019 Окон может заменить на Гран-при Бельгии Роберта Кубицу. Спонсоры Кубицы выплатили «Уильямсу» лишь половину суммы за его участие в чемпионате, в компании Orlen готовы гарантировать подопечному выступления до конца 2019 года, однако в британском коллективе могут не воспользоваться этой опцией.

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