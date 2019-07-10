Бывшему пилоту Формулы-1 грозит ампутация, его друзья собирают деньги на лечение

Бывшему гонщику Формулы-1 Мартину Доннелли грозит ампутация левой ноги, сообщает F1i. Друг Доннелли, Джонатан Льюис, объявил кампанию по сбору средств на лечение бывшего гонщика. За первые сутки было собрано более 20 тысяч фунтов стерлингов.



5 июля Доннелли участвовал в благотворительном заезде на мопедах и упал с транспортного средства. Другой участник заезда переехал Доннелли, гонщик получил перелом бедра, однако врачи говорят о риске ампутации из-за инфекции.



Ранее Доннелли уже находился под риском ампутации ног — после аварии в Хересе в 1990 году. Гонщик после аварии вылетел из кокпита своего болида и получил переломы ног, руки, челюсти и травму лёгкого. Эта авария поставила крест на карьере Доннелли в Формуле-1.