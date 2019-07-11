Нифонтова — о переломе ключицы: ударилась в стенку, и меня катапультировало

Российская гонщица Анастасия Нифонтова рассказала о причинах своего схода на ралли-рейде «Шёлковый путь».



«Сегодня был хороший день, я неплохо ехала – можно сказать, что я работала мотоциклом технической поддержки. На 50-м километре я минут 20 помогала Габриелле Новотной прикрутить спицы колеса, оно у нее разболталось.



Поехала дальше, и чуть не доезжая зоны дозаправки стоял Саша Максимов без топлива. Раз я сегодня всем помогаю, то остановилась, сняла баки и перелила ему немного топлива. Подумала «какая же я молодец» и поехала дальше. Оставалась вторая часть спецучастка, я была в хорошем состоянии с небольшой усталостью, но была готова ехать.



Где-то километров через 10 после зоны дозаправки я так увлеклась пилотированием по этим ходовым дорожкам, что по собственной вине прозевала в дорожной книге пометку «Яма 3». На середине дороги оказалась приличная промоина со стеночкой и я на всем ходу, успев только чуть-чуть приподнять мотоцикл, ударилась в эту стенку низом мотоцикла и меня оттуда катапультировало…



Вот тут медики мне все повреждения осмотрели, кстати говоря, тут отличный медицинский пункт – тут есть рентген, УЗИ. Меня осмотрели и установили, что сломана ключица. Поэтому придется мне её каким-то образом чинить уже в Москве – необходимость операции установим уже не в полевом госпитале, но это гонки. Для меня это первое большое соревнование, на котором я не финиширую. Остальные гонки я как-то доезжала, а вот сейчас что-то не пошло. Видимо придется брать реванш в следующем году», — цитирует Нифонтову официальный сайт соревнований.