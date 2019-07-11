Нифонтова — о переломе ключицы: ударилась в стенку, и меня катапультировало

Российская гонщица Анастасия Нифонтова рассказала о причинах своего схода на ралли-рейде «Шёлковый путь».
«Сегодня был хороший день, я неплохо ехала – можно сказать, что я работала мотоциклом технической поддержки. На 50-м километре я минут 20 помогала Габриелле Новотной прикрутить спицы колеса, оно у нее разболталось.
Поехала дальше, и чуть не доезжая зоны дозаправки стоял Саша Максимов без топлива. Раз я сегодня всем помогаю, то остановилась, сняла баки и перелила ему немного топлива. Подумала «какая же я молодец» и поехала дальше. Оставалась вторая часть спецучастка, я была в хорошем состоянии с небольшой усталостью, но была готова ехать.
Где-то километров через 10 после зоны дозаправки я так увлеклась пилотированием по этим ходовым дорожкам, что по собственной вине прозевала в дорожной книге пометку «Яма 3». На середине дороги оказалась приличная промоина со стеночкой и я на всем ходу, успев только чуть-чуть приподнять мотоцикл, ударилась в эту стенку низом мотоцикла и меня оттуда катапультировало…
Вот тут медики мне все повреждения осмотрели, кстати говоря, тут отличный медицинский пункт – тут есть рентген, УЗИ. Меня осмотрели и установили, что сломана ключица. Поэтому придется мне её каким-то образом чинить уже в Москве – необходимость операции установим уже не в полевом госпитале, но это гонки. Для меня это первое большое соревнование, на котором я не финиширую. Остальные гонки я как-то доезжала, а вот сейчас что-то не пошло. Видимо придется брать реванш в следующем году», — цитирует Нифонтову официальный сайт соревнований.
- 11 июля 2019
-
00:42
- 10 июля 2019
-
23:56
-
23:48
-
22:48
-
22:26
-
21:46
-
20:40
-
19:59
-
18:45
-
17:24
-
16:41
-
16:19
-
15:35
-
15:07
-
13:38
-
13:28
-
11:42
-
10:23
-
09:10
-
01:08
-
00:57
- 9 июля 2019
-
23:53
-
22:53
-
22:20
-
20:16
-
19:41
-
19:22
-
18:51
-
17:59
-
16:55
-
16:15
-
14:56
-
13:24
-
12:21
-
11:40