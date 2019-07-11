Райкконен: в «Альфа Ромео» мне дали больше свободы, это очень ценно

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен признался, что ему нравится свобода, которую он получил после перехода в команду из «Феррари».

«Очевидно, что мы бы хотели быть быстрее и добиваться более высоких результатов. Но если не думать об этом, то в плане работы у нас всё отлично.

В команде не так много людей, как, например, в «Феррари». Но в этом и заключается разница между большими и более маленькими командами. Это было понятно.

Мне дали больше свободы, я могу заниматься тем, чем хочу за пределами трассы. Мне не приходится постоянно участвовать в различных промо-акциях. И я очень ценю это. Для меня моё личное время очень ценно. В данном контексте в «Альфа Ромео» намного лучше», — цитирует Райкконена RaceFans.