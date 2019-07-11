Марко: менять двигатель на болиде Ферстаппена не придётся

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко сообщил, что пилот команды Макс Ферстаппен не повредил двигатель болида во время Гран-при Австрии. По словам Марко, менять двигатель после триумфального выступления в Австрии, где Ферстаппен прервал гегемонию «Мерседеса», не придётся.

«Всё в порядке. У нового мотора всего на несколько киловатт больше, но зато его можно дольше использовать на максимуме мощности. Во время Гран-при Франции почему-то не удалось выжать из него максимум или же были какие-то проблемы. Они и повлияли на результат.

В Австрии Макс довольно осторожно ехал на первом отрезке из-за повреждённой шины. Но затем мы увидели, что его медленные круги лучше, чем у лидеров. Тогда стало понятно, что можно будет достичь большего. Тогда мы стали использовать всю мощность «Хонды». Но это не значит, что теперь потребуется замена двигателя», — цитирует Марко Motorsport-Total.

В случае замены двигателя Ферстаппен был бы оштрафован, так как он уже исчерпал лимит в две замены.