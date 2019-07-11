Бергер сомневается, что Хэмилтон является лучшим пилотом в истории Формулы-1
Бывший пилот Формулы-1 Герхард Бергер не уверен, что пятикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон является лучшим в истории пилотом «Королевских гонок».
«Хэмилтон — великолепный пилот. Но является ли он лучшим в истории? Конечно, с точки зрения статистики он может обойти Михаэля Шумахера. Хэмилтон проделывает великолепную работу. Но можно ли назвать его величайшим в истории? Не знаю, сравнивать сложно.
Лучший пилот в настоящее время? Я по-прежнему верю в Себастьяна Феттеля. Он умный парень, хотя сейчас и испытывает некоторые сложности. Он допустил несколько ошибок, но в этом виновата и команда. К тому же ему явно не везло. Но не стоит недооценивать его. Он не просто так стал четырёхкратным чемпионом мира», — приводит слова Бергера Abendzeitung.
Хэмилтона не заботит, что его успехи связывают с болидом, а не с талантом
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