Риккардо не готов подписывать новый контракт с «Рено»

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо заявил, что пока не планирует подписывать новый контракт с командой. Ранее Риккардо опроверг слухи о возможной замене Себастьяна Феттеля в «Феррари», подчеркнув, что у него на руках действующий двухлетний контракт с «Рено».

«Терпение — ключевое слово на данном этапе моей карьеры. В целом год получается позитивным, хоть и сложным. Но я принял этот вызов, потому что хотел чего-то нового.

Новые условия позволяют мне прогрессировать как пилоту и человеку. Я не был во власти каких-либо иллюзий. Невозможно сразу начать побеждать. Я понимал, что не буду бороться за чемпионский титул. В лучшем случае смогу подняться на подиум.

Новый контракт после 2020 года? В настоящее время мой ответ «нет». Но это не потому, что я не доверяю «Рено». Я просто жду второй части сезона и рассчитываю, что будут определённые знаки. Я хочу, чтобы мы боролись с «Маклареном» за четвёртое место», — приводит слова Риккардо Corriere della Sera.