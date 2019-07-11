«Уильямс» объявил о продлении контракта с титульным спонсором

Пресс-служба «Уильямса» объявила о продлении сотрудничества с титульным спонсором, компанией ROKiT. Новый контракт будет действовать в течение пяти лет.

«Решение показывает готовность сторон к долгосрочному сотрудничеству и создаёт стабильную базу для достижения стратегических целей», — говорится в сообщении «Уильямс».

«Мы очень рады объявить о расширении сотрудничества с ROKiT. Как я говорила в феврале, это партнёрство основано на общих ценностях и инновациях, доверии и стремлении к совершенству.

ROKiT присоединилась к нашей команде в непростое время. ROKiT показывает, что верит в наше видение, компания готова помогать нам добиться поставленных целей. Лично я наслаждаюсь этим партнёрством», — сказала заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс.