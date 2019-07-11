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«Хаас» всё ещё считает Rich Energy своим спонсором

«Хаас» всё ещё считает Rich Energy своим спонсором
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба «Хааса» сообщила, что компания Rich Energy остаётся титульным спонсором команды. Накануне производитель энергетических напитков объявил о прекращении сотрудничества с американской командой из-за плохих результатов.

«Rich Energy — текущий титульный спонсор «Хааса». Больше я не могу дать каких-либо комментариев по данному вопросу, учитывая конфиденциальность условий наших взаимоотношений», — цитирует руководителя «Хааса» Гюнтера Штайнера пресс-служба команды.

Запись можно посмотреть в «твиттере» команды Формулы-1.

«Хаас» после девяти этапов чемпионата занимает девятую строчку, на одно очко отставая от «Торо Россо» и на шесть — от «Альфа Ромео», занимающей шестую строчку в Кубке конструкторов.

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