Формула-1. Гран-при Великобритании. Третья тренировка. Онлайн-трансляция
Сегодня, 13 июля, на стационарной трассе «Сильверстоун» состоится третья свободная практика девятого этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2019 — Гран-при Великобритании. Начало тренировки запланировано на 13:00 мск.
Перед очередным гоночным уик-эндом Формулы-1 в личном зачёте чемпионата мира лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занимает 14-е место.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию третьей тренировки. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.
Формула-1. Гран-при Великобритании. Онлайн-трансляция третьей практики
- 13 июля 2019
-
09:00
-
00:33
-
00:22
- 12 июля 2019
-
23:26
-
22:39
-
21:59
-
21:48
-
21:11
-
20:58
-
20:40
-
20:11
-
19:58
-
19:45
-
19:28
-
19:19
-
19:14
-
19:07
-
18:50
-
18:42
-
18:25
-
17:35
-
16:44
-
16:26
-
15:59
-
14:55
-
14:41
-
14:37
-
13:48
-
12:16
-
11:03
-
10:03
-
09:11
-
09:00
-
00:53
- 11 июля 2019
-
23:54
Партнерский контент