Глава Rich Energy назвал болид «Хааса» молочной цистерной

Глава компании Rich Energy Уильям Стори рассказал о причинах прекращения спонсирования «Хааса». Накануне пресс-служба Rich Energy сообщила, что компания больше не является титульным спонсором «Хааса» из-за плохих результатов. Впрочем, руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер сообщил, что Rich Energy остаётся спонсором команды.
«Мы разорвали контракт. Неприятное, но логичное решение, учитывая последние события. В «Хаасе» работают приятные люди, но их машина едет задом наперёд. Наш продукт превосходит «Ред Булл», поэтому молочная цистерна в конце грида является для нас катастрофой. Вот и всё», — цитирует Стори The Sun.
«Хаас» после девяти этапов чемпионата занимает девятую строчку, на одно очко отставая от «Торо Россо» и на шесть — от «Альфа Ромео», занимающей шестую строчку в Кубке конструкторов.
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