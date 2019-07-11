«Уильямс» планирует продолжать работу с моторами «Мерседес»
Руководитель «Уильямса» Клэр Уильямс опровергла информацию о том, что команда планирует сменить поставщика двигателей, отказавшись от моторов «Мерседес», подписав соглашение с компанией «Рено».
«Я видела слухи о «Рено». Мы не ведём переговоров. Мы обсуждаем продолжение сотрудничества с «Мерседесом», и переговоры идут хорошо. Мы надеемся, что сможем заключить с ними новое соглашение в 2021 году.
Они очень благосклонны, все знают, что Тото Вольф начинал свою работу в Формуле-1 именно в «Уильямсе», так что у нас прекрасные отношения. Я хотела бы, чтобы они продолжались. У нас отличные воспоминания о работе с «Рено», но наше будущее связано с «Мерседесом», — приводит слова Клэр Уильямс Motorsport.
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