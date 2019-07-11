Уильямс: мы не собираемся менять Кубицу по ходу сезона

Руководитель «Уильямса» Клэр Уильямс опровергла информацию о том, что польского гонщика Роберта Кубицу могут заменить в середине сезона.



«Мы не собираемся менять РОберта Кубицу по ходу сезона. Мы делаем всё возможное, чтобы предоставить ему нормальную технику, понимая, насколько он сейчас расстроен, потому что машина не соответствует уровню гонщика. Но мы работаем над тем, чтобы предоставить ему такой болид. Позади осталась только половина сезона.



Мы делаем всё возможное, чтобы у обоих пилотов были одинаковые машины. Слухи о том, что болиды отличаются — полный бред. Мы не можем позволить себе готовить два разных болида», — приводит слова Клэр Уильямс Crash.