Леклер пообещал изменить уровень агрессии после инцидента с Ферстаппеном

Пилот «Феррари» Шарль Леклер пообещал, что он будет агрессивнее на трассе после Гран-при Австрии, на котором он упустил победу после жёсткого манёвра со стороны Макса Ферстаппена.



«У меня никаких проблем, было легко оставить это позади. Единственное, мне хотелось бы чуть большей последовательности. Есть ощущение, что в прошлом случались менее крупные инциденты, за которые давались штрафы. Если мы можем так бороться, я более чем рад. Думаю, это хорошо для Формулы-1. Думаю, этого хотят пилоты.



Нам просто нужно знать, чего мы можем ожидать от других. И поэтому мне хотелось бы большей последовательности в плане штрафов.



В тот момент я был расстроен. Но я рад, что теперь мы можем так бороться. Я просто хочу, чтобы это было стабильно. Определенно, я немного изменю свой подход и уровень агрессии», — приводит слова Леклера Crash.