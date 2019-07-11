Хэмилтон ответил на заявление Хорнера, что Ферстаппен — лучший пилот, чем Льюис
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон ответил на слова руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера о том, что Макс Фнрстаппен является лучшим пилотом, чем Хэмилтон. По словам Льюиса, он старается себя ни с кем не сравнивать, поскольку ему это не нужно, но высоко оценивает достижения Ферстаппена в последних гонках.
«Я ни с кем себя не сравниваю. Мне это не нужно. У меня нет ответа на его заявления. Кому-то всегда требуется внимание.
Думаю, Макс отлично выполняет свою работу, очень захватывающе наблюдать за этим. Думаю, последняя гонка была фантастической. Будет очень интересно посмотреть, как они будут двигаться вперёд», — приводит слова Льюиса Хэмилтона Crash.
По словам Хорнера, Ферстаппен в настоящий момент является лучшим пилотом в мире.
Хорнер считает, что Ферстаппен является более классным пилотом, чем Хэмилтон
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