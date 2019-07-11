Грожан будет использовать болид «Хааса» образца старта сезона

Пилот «Хааса» Ромен Грожан на Гран-при Великобритании будет использовать болид образца старта сезона. Таким образом в команде решили разобраться с проблемами, которые не позволяют ей выступать на должном уровне в последнее время. За предыдущие три этапа «Хаас» не набрал ни одного очка. На машине Грожана будут установлены днище, носовой обтекатель и крылья предыдущего образца.

«Когда мы представили обновление, я не был полностью убеждён в его работе в Барселоне, но данные говорили, что новинки работают хорошо, так что мы продолжили его использовать. Но несколько гонок я действительно чувствовал, что с первоначальным аэродинамическим пакетом ощущения были лучше. Так что я хотел вернуться к тем ощущениям.



Думаю, мы поняли, что было не так в Китае и Бахрейне. Там мы могли выступить лучше. Думаю, тогда у нас был больший потенциал, а вот в последнее время гоночный темп не имел большего потенциала. Кевин был лучше в квалификации, но в гонке всё было совсем наоборот: я дважды обогнал его почти на круг — но в борьбе за 16-е место.



Посмотрим, даст ли такой пакет больше вариантов по настройке машины, чтобы она ехала в гонке быстрее. Мне повезло, что на полках на базе в Бэнбери смогли найти старое днище и всё остальное», — приводит слова Грожана Autosport.