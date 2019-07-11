Риккардо считает, что Феттель мог потерять мотивацию
Пилот «Рено» Даниэль Риккардо полагает, что неудачные выступления гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля в нынешнем сезоне перекликаются с собственными неудачами австралийца в «Ред Булл» в 2018 году. По мнению Риккардо, всё это могло стать следствием потери мотивации.
«Возможно, он столкнулся с тем, с чем сталкивался в минувшем сезоне я: уязвимостью и разочарованием. Как бы то ни было, он остаётся быстрым пилотом и всё ещё может выиграть титул. Вопрос лишь в том, может ли он сохранять форму на протяжении всего сезона. В прошлом уже бывало, что он терял мотивацию. Это происходило тогда, когда он не мог показать себя в полной мере», — приводит слова Риккардо GPFans.
В нынешнем сезоне Себастьян Феттель ещё не одерживал побед.
- 11 июля 2019
-
23:54
-
22:57
-
21:58
-
21:41
-
21:41
-
20:56
-
20:50
-
20:48
-
20:38
-
19:32
-
18:42
-
17:12
-
16:23
-
15:08
-
14:56
-
14:55
-
13:40
-
13:23
-
12:30
-
11:34
-
10:14
-
09:21
-
00:42
- 10 июля 2019
-
23:56
-
23:48
-
22:48
-
22:26
-
21:46
-
20:40
-
19:59
-
18:45
-
17:24
-
16:41
-
16:19
-
15:35
Партнерский контент