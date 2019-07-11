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Риккардо считает, что Феттель мог потерять мотивацию

Риккардо считает, что Феттель мог потерять мотивацию
Авто / Формула-1 0

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо полагает, что неудачные выступления гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля в нынешнем сезоне перекликаются с собственными неудачами австралийца в «Ред Булл» в 2018 году. По мнению Риккардо, всё это могло стать следствием потери мотивации.

«Возможно, он столкнулся с тем, с чем сталкивался в минувшем сезоне я: уязвимостью и разочарованием. Как бы то ни было, он остаётся быстрым пилотом и всё ещё может выиграть титул. Вопрос лишь в том, может ли он сохранять форму на протяжении всего сезона. В прошлом уже бывало, что он терял мотивацию. Это происходило тогда, когда он не мог показать себя в полной мере», — приводит слова Риккардо GPFans.

В нынешнем сезоне Себастьян Феттель ещё не одерживал побед.

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