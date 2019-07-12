Перес: удивлён и рад, что Ферстаппена не наказали за борьбу с Леклером

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес признался, что был удивлён решением стюардов не наказывать голландца Макса Ферстаппена за жёсткую борьбу с Шарлем Леклером во время Гран-при Австрии.
«В какой-то мере я был удивлён, что ему не дали штраф. Но я и рад, что получился такой прецедент. Надеюсь, что нам позволят больше бороться.
Правила, запрещающие выдавливать другой болид, чёткие и ясные. Но на этот раз штрафа не было. И я надеюсь, что в будущем будет соблюдаться последовательность.
Я полностью согласен, что трассы сейчас слишком сложные для стюардов. Пилоты не должны допускать столько ошибок, сейчас гонщики постоянно срезают шиканы и так далее. Так не должно быть, нужно сделать трассы более олдскульными, расставить гравийные ловушки», — приводит слова Переса GPToday.
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