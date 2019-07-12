Норрис разбил суперкар «Макларена», ему придётся возместить стоимость ремонта

Пилоту «Макларена» Ландо Норрису придётся заплатить около € 250 тыс. за ремонт суперкара. Британский гонщик разбил спортивный автомобиль McLaren 720S, который он пилотировал в Сильверстоуне в рамках одной из промо-акций команды, сообщает Sports Mole.

Вместе с Норрисом в машине находился бывший пилот эксперт Sky Sport Джонни Херберт. 19-летний пилот потерял управление, после чего болид влетел в гравийную насыпь. Машину пришлось увозить с помощью эвакуатора.

«Вот что происходит, когда в спортивную машину садятся два 19-летних», — цитирует представителя «Макларена» Associated Press.

Промо-акция «Макларена» проходила в рамках подготовки к Гран-при Великобритании. Ранее стало известно, что Норрис и Карлос Сайнс-младший сохранят места в команде на следующий сезон.