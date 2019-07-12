Феттель: после последних гонок у «Феррари» появилась более чёткая картина

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель считает, что во время прошедших гонок появилась некоторая ясность с проблемами болида «Скудерия».

«Я думаю, что мы много чего узнали после запутанного начала и непонятных ситуаций. Во время Гран-при Франции и Гран-при Австрии наступила некоторая ясность. Думаю, что теперь у нас есть более чёткая картина и понимание того, что происходит не так, что нужно изменить.

В ближайшие недели мы поймём, движемся ли мы в правильном направлении. Но я думаю, это нормально, что не все обновления сработали в полной мере.

Иногда обновления приносят более серьёзный эффект, чем планировалось, а иногда наоборот. В целом нам нужно удостовериться, что мы движемся в правильном направлении», — цитирует Феттеля F1i.