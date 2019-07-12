Грожан разбил машину, даже не успев выехать на трассу
Французский гонщик команды Формулы-1 «Хаас» Ромен Грожан попал в неприятный инцидент в ходе первой части пятничных свободных заездов Гран-при Великобритании на трассе «Сильверстоун». Покидая пит-лейн для выезда на трассу, Грожан слишком сильно нажал на педаль газа и потерял контроль над автомобилем. В итоге болид задел стену и потерял переднее антикрыло. Грожану пришлось проехать против движения до места, где он имел возможность развернуть болид в правильную сторону. После этого французский пилот всё-таки выехал на трассу и проехал один круг без переднего антикрыла.
Видео с аварией Ромена Грожана на пит-лейне «Сильверстоуна» опубликовала пресс-служба Формулы-1 в официальном твиттер-аккаунте чемпионата мира.
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