Квят: о следующем сезоне будем думать, когда наступит время

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят вновь отказался комментировать слухи, согласно которым он может заменить в «Ред Булл» Пьера Гасли. Сам Гасли был переведён в «Ред Булл» перед началом нынешнего сезона, там он заменил Даниэля Риккардо, перешедшего в «Рено.

«Я не думаю о том, что происходит в других командах. Когда наступит нужный момент, будем думать о следующем сезоне, обсуждать всё и принимать решение. Пока что всё спокойно и развивается так, как и должно быть. У меня нет новостей по этому поводу», — приводит слова Квята GPFans.

В текущем сезоне Квят занимает 14-е место в зачёте пилотов, набрав 10 очков. Гасли с 43 набранными очками занимает шестую строчку. Пока что Пьер сильно отстаёт от своего напарника Макса Ферстаппена, набравшего уже 126 баллов.