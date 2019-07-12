Тодт: Шумахер продолжает бороться. Его семья сражается, как может

Президент ФИА Жан Тодт признался, что тяжёлое состояние семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера после падения немца на горнолыжном курорте сказывается на общении двух друзей. Тодту одному из немногих позволено навещать семью Шумахеров и видеться с Михаэлем.

«Его семья сражается, как может. Конечно, наша дружба больше не может быть такой же, как раньше. Просто потому, что больше нет возможности общаться, как прежде. Я могу только сказать, что его семья хорошо о нём заботится и он продолжает бороться», — цитирует Тодта Daily Express.

«Посещать Шумахера позволено только нескольким людям. Его жена Коринна решает, кому позволено его увидеть», — рассказал со своей стороны многолетний тест-пилот «Феррари» Лука Бадоер.