Вязович увеличил отрыв от гонщиков «КАМАЗ-мастера» на «Шёлковом пути»

Лидер команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович на шестом этапе ралли-марафона «Шёлковый путь» одержал четвёртую победу и упрочил лидерство, сообщает пресс-служба гонки. Его основной соперник последних дней Андрей Каргинов вновь менял колесо: причина — удар о камень. Экипаж справился с заменой всего за пять с половиной минут, но отставание гонщика «КАМАЗ-мастера» от белорусского спортсмена выросло до 24 минут.

Теперь ближайшим конкурентом Вязовича является Антон Шибалов. Сегодня он проиграл Сергею всего 27 секунд и по итогам этапа отстаёт на 16 с половиной минут.

В легковом зачёте хороший шанс на победу имел россиянин Денис Кротов. Однако под самый финиш россиянин пробил колесо, а после ремонта коробка передач застряла на задней. Российско-украинский экипаж спас пилот команды «КАМАЗ-мастер» Сергей Куприянов: он остановился и взял на буксир внедорожник Кротова. По итогам спецучастка экипаж Кротов/Цыро проиграл победителю этапа Нассеру Аль-Аттие 42 с половиной минуты и опустился на десятое место в классификации ралли.

Нассер Аль-Аттия выграл уже шестой спецучасток подряд. Вторым финишировал его товарищ по команде Эрик ван Лун. Лю Кун финишировал четвёртым и продолжает занимать второе место вслед за Аль-Аттией в общем зачёте – разрыв между ними теперь превышает 40 минут. Третье место на финише по-прежнему у Жерома Пелише.

«Шёлковый путь». Внедорожники. Положение после 6-го этапа

1. Нассер Аль-Аттия («Тойота») — 13:44:16

2. Лю Кун (Shanxi Yunxiang Qimosport) +40.33

3. Жером Пелише (Raid Lynx) +50.12

...10. Денис Кротов (MSK Rally Team) +1:56.12

… 19 (Т3 — 1). Сергей Карякин (Snag Racing) +3:42.34.



«Шёлковый путь». Грузовики. Положение после 6-го этапа

1. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто»») — 14:42.19

2. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +16.31

3. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +23.52

4. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») +33.34

5. Мартин ван ден Бринк («Рено») +53.21

6. Сергей Куприянов («КАМАЗ-мастер») +1:03.53