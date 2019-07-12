В грузовике «Феррари» обнаружили мигрантов
В грузовике «Феррари» в Великобританию прибыли два мигранта. Мужчин обнаружила британская полиция, незваные гости прятались в кузове грузовика, прибывшего в Сильверстоун на Гран-при Великобритании.
«Двух мужчин задержала полиция. Они были арестованы по подозрению в хранении оружия, но пока их вина не подтверждена», — сообщает Bild со ссылкой на английскую полицию.
По данным издания, мигранты забрались в грузовик, когда он находился на французской стороне тоннеля под Ла-Маншем. Видимо, мужчины таким образом хотели незаметно пробраться в Великобританию.
Как утверждает Bild, ранее в аналогичную историю попадал и грузовик команды «Уильямс». Сегодня на трассе в Сильверстоуне состоялась первая свободная практика Гран-при Великобритании.
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