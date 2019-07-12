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Реста вернётся в «Феррари» уже летом и займётся разработкой машины на 2021 год

Реста вернётся в «Феррари» уже летом и займётся разработкой машины на 2021 год
Авто / Формула-1 0

В мае 2019 года в прессе стали появляться слухи, что бывший инженер «Феррари», а ныне технический директор «Альфа Ромео» Симоне Реста может вернуться в Маранелло. Тогда руководитель «Скудерии» Маттиа Бинотто не стал опровергать эти слухи, дав понять, что в команде изучают все варианты.

Теперь же стало известно, что Реста, скорее всего, возобновит работу в «Феррари» уже летом 2019 года, сообщает в своём блоге на сайте QuotidianoNet обозреватель и инсайдер Лео Туррини. По его информации, Реста приступит к разработке болида 2021 года. Ожидается, что специалист приступит к функциональным обязанностям в «Скудерии» в конце лета.

Напомним, в нынешнем чемпионате итальянская команда не завоевала ещё ни одной победы.

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