Ферстаппен: одна из моих худших пятниц в этом сезоне

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги свободных практик Гран-при Великобритании. Голландец признался, что сегодняшние тренировочные заезды стали для него едва ли не худшими в нынешнем сезоне.
«Конечно, при новом асфальте необо понять уровень сцепления. Но асфальт хороший. В некоторых местах по-прежнему кочковато, но в целом сцепление стало выше. Всем гонщикам такое нравится.
В целом было довольно ветрено, так что было непросто. И очевидно, что у нас не было хорошего баланса машины, что сделало всё ещё сложнее. Я бы сказал, что эта пятница — одна из худших в этом году. Так что нам нужно поработать. Но многообещающе, что мы всё равно весьма близко к „Мерседесу“ и „Феррари“. Это значит, что есть огромный потенциал», — приводит слова Ферстаппена Crash.
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