Хэмилтон: были проблемы с задней частью машины, я несколько раз вылетел

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Великобритании, отметив, что они прошли не без трудностей. В частности, Льюис посетовал на проблемы с задней частью болида.

«Было довольно ветрено, случались порывы ветра, так что день был не самым простым. Но мы все равно были наверху и, похоже, в борьбе. После первого дня всегда трудно что-то сказать, а „Феррари“ по пятницам обычно немного медленнее, после чего набирает темп к субботе.



Новое покрытие трассы лучше на прямых, особенно между четвёртым и шестым поворотами, где прежде оно было весьма плохим. На выходе из седьмого поворота по-прежнему кочковато, но после этого покрытие хорошее и гладкое в „Мэгготс“-«Беккетс» и далее на прямой Hangar. Асфальт очень гладкий, из-за чего шины трудно прогреть.



У меня были проблемы с задней частью машины, я несколько раз вылетел. Похоже, Валттери было гораздо комфортнее в машине, так что мы собираемся всё изучить вечером, чтобы выяснить, в чём проблема и как мы можем её решить", — приводит слова Хэмилтона пресс-служба команды.