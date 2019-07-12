Гасли: лучшая пятница сезона, ощущения намного лучше

Пилот «Ред Булл» Пьер Гасли остался доволен итогами свободных практик Гран-при Великобритании. По словам француза, тренировочные сессии на «Сильверстоуне» стали для него лучшими в сезоне. В ходе первой практики Гасли показал лучшее время, а во второй стал пятым.

«Рад, был очень хороший день и лучшая пятница сезона. Мы внесли некоторые изменения после Австрии, и у нас хороший план, как я могу прибавить. Ещё есть некоторые улучшения, которых могу добиться, а мой круг во второй тренировке не был идеальным, так что могу извлечь немного больше, но в целом я доволен.

Это только пятница, так что мы не витаем в облаках, но нам нужно продолжать двигаться в этом направлении. Будет важно не допускать никаких ошибок и выступить как надо, когда это будет важно. Но сегодня ощущения были намного лучше. Это скоростная трасса, а сегодняшний ветер сделал условия очень сложными, ведь баланс меняется от поворота к повороту, но ситуация одинакова для всех", — приводит слова Гасли пресс-служба его команды.