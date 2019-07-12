Боттас: день был хорошим, но нам есть куда прибавлять

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас остался доволен свободными практиками Гран-при Великобритании, вместе с тем отметив, что у машины есть запас и команде есть куда прибавлять.

«День был хорошим с самого начала как с точки зрения скорости, так и с точки зрения настроек. Всегда приятно начинать уик-энд таким образом. В этом году трасса не такая кочковатая, что здорово. Здесь хорошо поработали и пилотировать было приятно. Вместе с тем, на новом покрытии можно легко потерять сцепление. Баланс машины достаточно хорош, но нам есть куда прибавлять.

Мы быстры в поворотах, а здесь их достаточно, что также очень хорошо. Полагаю, завтра нас ждёт плотная борьба. Многое будет зависеть от того, кто сумеет добиться прогресса на протяжении ночи и непосредственно перед квалификацией. Как бы то ни было, начало уик-энда было приятным", — приводит слова Боттаса пресс-служба немецкой команды.