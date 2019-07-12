В «Торо Россо» поняли причины неудач на этапах во Франции и Австрии

Главный гоночный инженер «Торо Россо» Джонатан Эддолс прокомментировал итоги свободных практик Гран-при Великобритании. По словам специалиста, команде удалось обнаружить проблемы, которые мешали показывать высокие результаты в предыдущих двух гонках.
«Мы приехали в Сильверстоун после двух непростых этапов. В последние десять дней мы тяжело работали на базе и пытались найти причины слабой скорости. Верим, что мы их обнаружили и теперь у нас есть гораздо лучшее понимание того, что нам мешало в предыдущих двух гонках.
Что касается сегодняшних сессий, то ветер оказывал влияние на происходящее. Он был порывистым и менял направления. Это делало машину немного нестабильной, но уже в первой сессии мы поняли, что наши усилия принесли кое-какой результат. Похоже, с точки зрения скорости мы возвращаемся в конец топ-10 и приближаемся к лидерам средней группы. Кажется, работа окупилась, но подтверждение этому мы можем получить во время квалификации и гонки", — приводит слова Эддолса пресс-служба «Торо Россо».
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