Леклер: у «Феррари» серьёзные проблемы с гоночным темпом
Пилот «Феррари» Шарль Леклер разочарован темпом, который болид «Скудерии» показал в ходе свободных тренировок Гран-при Великобритании. По словам монегаска, «Феррари» не хватает гоночного темпа, в то время как «Мерседес» вновь показывает доминирующую скорость.
«Ожидал, что в этот уик-энд задавать темп будет задавать „Мерседес“, и он это сегодня подтвердил. Они были очень-очень быстрыми, когда речь шла о гоночном темпе.
Думаю, квалификационный темп неплохой, но у нас были серьёзные проблемы с гоночным темпом. Во время попыток в гоночном режиме были сильные проблемы с передними шинами, но особенно „умирала“ передняя левая, так что нам нужно поработать над этим», — приводит слова Леклера Motorsport Week.
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