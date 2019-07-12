Феттель остался недоволен машиной после свободных практик ГП Великобритании

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Великобритании. Немец признался, что не может быть полностью доволен первым днём очередного этапа чемпионата мира.

«Я не вполне доволен. Дневная сессия была сложная. Мы испытывали кое-какие новинки, какие-то из них работали, и, возможно, к чему-то мы ещё вернёмся. У нас есть немного времени подумать над этим.

В целом картина неплохая, но день прошёл со взлётами и падениями. «Мерседес» выглядит очень быстро, посмотрим, где мы будем завтра. Пока пробовали кое-что с настройками, и машина реагировала достаточно нервно, плюс ко всему нам мешал ветер. Нужно понять, с какими из новинок мы продолжим работать, а от каких откажемся. Надеюсь, завтра нам удастся сделать заметный шаг", — приводит слова Феттеля Crash.