Тодт хочет вернуть в Формулу-1 дозаправки
Президент ФИА Жан Тодт выдвинул идею возвращения в Формулу-1 дозаправок. По словам функционера, это может стать частью нового регламента, внедрение которого ожидается в 2021 году.
«Кажется, что машины стали слишком тяжёлыми. Это то, что мы обсуждаем. Я настаиваю на анализе идеи возвращения дозаправок. Если вернём это, машины будут легче и на стартовой решётке у нас будут меньшие болиды. Иногда слышу, что это будет слишком дорогостоящий проект, это заставляет меня улыбаться. Когда вижу мотор-хоумы команд, понимаю, что цена не будет для них слишком убийственной. Нам нужно вернуть дозаправки, но для начала нужно провести исследование и понять все плюсы и минусы этого решения», — приводит слова Тодта Reuters.
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