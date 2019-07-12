Грожан объяснил аварию на выезде с пит-лейна

Пилот «Хааса» Ромен Грожан объяснил инцидент, случившийся с ним в ходе первой свободной практики. Тогда француз попал в аварию, даже не успев выехать на трассу.
«У меня были холодные шины, и когда я убрал ограничение скорости на пит-лейне, то машину развернуло. Это был несколько неуклюжий манёвр, скажем так. Это жизнь. Мы посмеялись насчёт этого. Думаю, именно так и надо поступать. Этот инцидент не слишком сильно помешал оставшейся части дня», — приводит слова Грожана ESPNF1.
Также француз прокомментировал разворот на первом же быстром круге после возвращения на трассу.
«Шестой поворот был немного грязным и кочковатым. Новый асфальт всегда приносит что-то новое, обеспечивает иной уровень сцепления. Это был мой первый круг, и я не знал по-настоящему, чего ожидать. В третьем и четвертом поворотах сцепление было выдающимся, и я ожидал, что в шестом будет так же, а оказалось не так», — объяснил Грожан.
Видео инцидента можно посмотреть на официальной странице Формулы-1 в «Инстаграме».
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