Грожан объяснил аварию на выезде с пит-лейна

Пилот «Хааса» Ромен Грожан объяснил инцидент, случившийся с ним в ходе первой свободной практики. Тогда француз попал в аварию, даже не успев выехать на трассу.

«У меня были холодные шины, и когда я убрал ограничение скорости на пит-лейне, то машину развернуло. Это был несколько неуклюжий манёвр, скажем так. Это жизнь. Мы посмеялись насчёт этого. Думаю, именно так и надо поступать. Этот инцидент не слишком сильно помешал оставшейся части дня», — приводит слова Грожана ESPNF1.



Также француз прокомментировал разворот на первом же быстром круге после возвращения на трассу.



«Шестой поворот был немного грязным и кочковатым. Новый асфальт всегда приносит что-то новое, обеспечивает иной уровень сцепления. Это был мой первый круг, и я не знал по-настоящему, чего ожидать. В третьем и четвертом поворотах сцепление было выдающимся, и я ожидал, что в шестом будет так же, а оказалось не так», — объяснил Грожан.

Видео инцидента можно посмотреть на официальной странице Формулы-1 в «Инстаграме».