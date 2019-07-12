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Спонсор «Хааса» может быть ликвидирован за неуплату штрафа по делу о плагиате

Спонсор «Хааса» может быть ликвидирован за неуплату штрафа по делу о плагиате
Авто / Формула-1 0

Скандалы вокруг компании Rich Energy, являющейся спонсором «Хааса», не продолжают утихать. На этот раз всплыло дело о плагиате логотипа. Компания White Bikes уже выиграла судебный процесс по этому вопросу, в результате чего Rich Energy обязан был выплатить пострадавшей стороне денежный штраф.

Тем не менее, как выяснилось, решение суда не было выполнено, сообщает Crash. Это привело к тому, что истцы требуют применить к Rich Energy более решительные меры. В частности, речь может зайти о ликвидации компании, а также о полном банкротстве одиозного генерального директора компании Уильяма Стори.

Отметим, что речь идёт о выплате штрафа в размере 35 416 фунтов. Эта сумма должна была быть уплачена до 11 июля.

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