Спонсор «Хааса» может быть ликвидирован за неуплату штрафа по делу о плагиате
Скандалы вокруг компании Rich Energy, являющейся спонсором «Хааса», не продолжают утихать. На этот раз всплыло дело о плагиате логотипа. Компания White Bikes уже выиграла судебный процесс по этому вопросу, в результате чего Rich Energy обязан был выплатить пострадавшей стороне денежный штраф.
Тем не менее, как выяснилось, решение суда не было выполнено, сообщает Crash. Это привело к тому, что истцы требуют применить к Rich Energy более решительные меры. В частности, речь может зайти о ликвидации компании, а также о полном банкротстве одиозного генерального директора компании Уильяма Стори.
Отметим, что речь идёт о выплате штрафа в размере 35 416 фунтов. Эта сумма должна была быть уплачена до 11 июля.
- 12 июля 2019
-
22:39
-
21:59
-
21:48
-
21:11
-
20:58
-
20:40
-
20:11
-
19:58
-
19:45
-
19:28
-
19:19
-
19:14
-
19:07
-
18:50
-
18:42
-
18:25
-
17:35
-
16:44
-
16:26
-
15:59
-
14:55
-
14:41
-
14:37
-
13:48
-
12:16
-
11:03
-
10:03
-
09:11
-
09:00
-
00:53
- 11 июля 2019
-
23:54
-
22:57
-
21:58
-
21:41
-
21:41
Партнерский контент